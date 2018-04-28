Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok çalışıp zafere ulaşacağız

İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi haline getireceklerini söyleyen Erdoğan, "24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek. Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışarıdaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket olmadık. Bizim lügatimizde millete küsme gibi bir kavrama rastlayamazsınız.

İZMİR'DE ÇOK ÇALIŞIP ZAFERE ULAŞACAĞIZ

Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 24 Haziran'a kadar liselerden üniversitelere kadar gençlere ulaşmaya var mıyız? Bizim gençliğimiz elinde taşla dolaşan gençlik değil, bizim gençliğimiz elinde laptopuyla bilgisayarıyla dolaşarak bunu arkadaşlarına anlatan gençlik. 24 Haziran'da AK Parti'yi İzmir'de hak ettiği yere ulaştıracak mıyız?

SEÇİM TAKVİMİMİZE GÖRE HER GÜNÜMÜZÜ DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ

Gerek gündemle ilgili, gerek seçimlerle ilgili düşüncelerimi mitingde aktaracağım. Seçim takvimimize göre her günümüzü dolu dolu geçireceğiz. Gençler siyaset tek kişilik bir oyun değildir, siyaset bir ekip işidir, bir organizasyon işidir. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle aynı tempoyla çalışması gerekmektedir.

CUMHUR İTTİFAKININ 24 HAZİRAN'DA BİR TARİH YAZMASINI İSTİYORUM

Ana kademede 80 kongre yaptık. Böyle bir teşkilat yok. AK Parti kendi kadrolarını oluşturma noktasına önemli bir yere geldi. 24 Haziran'da rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. MHP ile oluşturduğumuz Cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum.