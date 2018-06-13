Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 100 bin öğrenciye çalışma imkanı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap ediyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Trabzonlu, Trabzon’u seçimden seçime hatırlayanları da, her fırsatta sizlerle olanı da iyi bilir. Milletvekili transferine kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. 15 milletvekili başka bir yere gönderdiler mi? Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar milli iradeyi siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak demokrasiye ihanet içindeler.

Trabzon 24 Haziran’da bunlara milli iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi? Trabzon bir kez daha tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Biliyorsunuz bu seçimlerle MHP ile yani ülkücü arkadaşlarımızla ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti alperenler de var. Vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Biz hizmet siyaseti derken bunun sadece lafını etmiyoruz. Yaptığımız icraatlarla, yeni projelerle ülkemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda Trabzon’a da 28 katrilyon yatırım yaptık.

Trabzon demek biraz da futbol demektir. Trabzon’a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı’nı kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. İnşallah bu stat gelecekte Trabzon’un şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacaktır. Peki Avni Aker, Akçaabat ne olacak, tabii millet bahçesi olacak. Bu tabii ham hali. Bitmiş hali değil,. Proje üzerinde mimarlardan çalışma istedim, çalışıyorlar. Trabzon’a en yakışanını yapacağız. Çünkü önce benim beğenmem lazım.

"MİLLET KIRAATHANELERİ YAPACAĞIZ"

Bir de millet kıraathanesi. Ama bu anamuhalefet benim kıraathane lafımdan hala bir şey anlamadı. Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Mesela burası Zeytinburnu’nun. 17 bin kitap var. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya burada öğrencilerimiz çalışıyor. 24 saat. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için 100,200, 300, 400, 600, 800 metrekare illere göre bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Bunların adımlarını atacağız.

Türkiye büyümede Hindistan’dan sonra G20 ülkeleri arasında ikinci sırada 7,4 ile. OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Geçen çıkmış Malatya’da çiftçi kardeşim, esnaf kardeşim bu büyümeden sizin cebinize bir şey girdi mi diyor. Ya engelli kardeşlerimize verdiğimiz hizmet nereden gidiyor. Bu okullar, hastaneler nereden yapılıyor. Milli bütçeden yapılıyor.

"OVİT TÜNELİ'Nİ BUGÜN AÇIYORUZ"

20 adet yol projemiz devam ediyor. Bunların tamamı 2 yılda tamamlanacak. Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Zigana’yı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Tüneli önümüzdeki sene açıyor, mesafeyi 10 km düşürüyoruz. Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz.

"BİRİNİN SÖYLEDİĞİNİ ÖTEKİ YALANLIYOR"

Birileri meydan meydan gezip turist sayısını şu kadar arttıracağız diyor mu? Peki aynı kişiler havalimanı inşaatlarına karşı çıkıyor mu? Yollar, köprüler yapılmasına karşı çıkıyor mu? Bu nasıl iş, ülkeye gelen turistleri dağlardan bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Bunlar şaşkın, bunlar öylesine şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz, peşine düşüp meydan meydan geziyorlar. Bunlar yıkım ekibi. Trabzon, Türkiye’nin başına kara bulut gibi çöken bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran’da dağıtıyor muyuz?

Biz kırtasiye dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir kağıtlarını bile para verip alamazdık. Şimdi kitaplarımızı ücretsiz alıyor muyuz? Bunları yapan biziz. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Şimdi 35 kişinin üstünde sınıf kalmadı. Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor. O dönemden haberin yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversitelerde gençleri birbirine kırdırmaktan başka ne yapmış bu CHP zihniyeti.

"NE DEMEK CUMHURBAŞKANI ADAYI YA BIRAK"

İşte buyrun adaylığı açıklandı. Beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon’da ya bunlara oy çıkar mı? Bunlar öyle ki 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor. Orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Öldürenler kimdi yine Kürtler değil mi?

Ama suç onların mıydı? Suç şu anda aday olan kişinin davetiydi. Onlar davet ettiler ve 53 Kürt kardeşimiz orada öldürüldü. 15 yaşında Yasin Börü kardeşimiz orada öldürüldü. Söylediği laf şu, ‘Cumhurbaşkanı adayı ya, bırak.’ Ne demek cumhurbaşkanı adayı ya bırak. Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Trabzon’un 24 Haziran’da bunlara gereken dersi vereceğine inanıyorum.

100 BİN ÖĞRENCİYE ÇALIŞMA İMKANI

100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz