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Haber Giriş: 05.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu akşam televizyonda canlı yayınla gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirecek.

Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D’nin saat 21.00’de başlayacak ortak yayınına konuk olacak.

İç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konuları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül soracak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında cevaplayacak.

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