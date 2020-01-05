Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında

Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D’nin saat 21.00’de başlayacak ortak yayınına konuk olacak.

İç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konuları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül soracak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında cevaplayacak.