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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'i telefonla aradı. Demiryürek, "Cumhurbaşkanımız zaten şehit ailelerinin yanındaydı ama bu olaydan dolayı bizi arayıp destek vermesi bizim için ayrıca gurur verici" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla aradı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Demiryürek, Erdoğan'ın kendisini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünkü tatsız olaydan dolayı bizi arayarak desteğini belirtti. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Hukuki sürecin başlatılacağını, her zaman her daim yanımızda olduğunu, tüm şehit ailelerine destek olacağını, bu tatsız olaydan dolayı tüm Türkiye genelinde rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Bütün ailelerle birlikte herkesten destek görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan da büyük destek aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkamızda olması, bize destek olması... Cumhurbaşkanımız zaten şehit ailelerinin yanındaydı ama bu olaydan dolayı bizi arayıp destek vermesi bizim için ayrıca gurur verici."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHPli adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Demiryürek, dün bütün şehit ailelerinin kahvaltı programına davet edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de katıldım. Gidip sorularımı sormak istedim. Kahvaltı sırasında Zeydan Bey kürsüye çıktı. Ben de sorumu sordum, 'Eşim 2016 yılında çukur olaylarında şehit düştü, bu çukurlar yapılırken kimse ses çıkarmadı ve siz bu insanlarla şu an birliktesiniz, benim kızım babasız büyürken, bana bunun açıklaması yapın.' diye sordum. Karşılık olarak bana, 'gelmeseydin' demesi beni yıktı. Beklenmeyen bir cevaptı, ayrıca da salondan kovulduk kibarca. Dışarıya çıkarken de tartaklayarak çıkardılar. Kötü bir olaydı. Açıkçası şehit ailelerine yönelik 'oy toplama gösterisi' gibi bir şeydi ve bununla da sonuçlanınca herhalde böyle bir tepki aldık."

Herkese desteklerinden dolayı teşekkür eden Demiryürek, "Ben de hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da destek verdiğini dile getirdi. Ben belediyelerde CHP'li, HDP'li hiçkimseyi istemiyorum. Sadece Adana'da değil tüm Türkiye genelinde istemiyoruz." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHPli adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya gelmiş, şehit eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki göstermişti.

Demiryürek'in sözlerine belediye başkanı adayı Karalar'ın da tepki göstermesi üzerine, şehit eşi toplantıyı terk etmişti.

ERDOĞAN'DAN "YARGI SÜRECİ" AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine hakaret ettiği" iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Burada bir duyarsızlık var, nedir? Bu şehit yakınlarıyla bir kahvaltı olduğuna göre, bu hanım kardeşimize bu saygısızlık, edepsizlik yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin."

Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da talimatı vereceğim bu gece, onun da bunun takibini isteyeceğim. Ve böylece burada bir yargı sürecini de ayrıca başlatmamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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