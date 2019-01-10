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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.01.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre için devreye girdi

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Manisa’da kalp yetmezliği teşhisi konularak, uygun bir kalp bulunana kadar, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoruyla görüştürmesi sonrası umutlanan Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı. 

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Yunus ve ev kadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz’a, geçen yıl Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cemre’ye, başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Hastanedeki 15 günlük yoğun bakım tedavisi ardından geçen Temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor.

KALP DOKTORU OLMAK İSTİYOR

Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi aracılığı ile geçtiğimiz cumartesi günü fabrika açılışları için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı. Cemre’yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Erdoğan’ın devreye girmesi sonrası doktoruyla görüştükten sonra umutlanan Cemre, Ankara’dan gelecek haberi bekliyor. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz, “10 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Okula düzenli gidemiyorum. Arkadaşlarımla beraber oyunlara katılamıyorum.

Bilgisayara, tablet, televizyon gibi elektronik eşyalara yaklaşamıyorum. Omzumda taşıdığım çantamın içerisindeki mekanizma ile yaşıyorum. Bu mekanizma olmasaydı yaşamam mümkün olmazdı. Hastalığım mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile başladı. Çeşitli hastanelere gittik. Kanımda mikrop olduğunu söylediler. O yüzden bir sürü antibiyotik verdiler.

Doktorlar bu antibiyotiklerin kalbimi çürüttüğünü söylediler. 8 Haziran’da ameliyat oldum. Ameliyatın ardından 15 gün yoğun bakımda kaldım. Benim için çok zor bir süreçti ama öğretmenlerim, arkadaşlarım ve doktorlarım bana çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Çok istiyordum görüşmeyi ve çok mutlu oldum. Doktoruyla ayrıca görüştüm. Çok sevindim. İnşallah kalp nakli olmak istiyorum. Büyüyünce de kalp doktoru olmak istiyorum” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERDİ”

Cemre’nin babası Yunus Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle umutlandıklarını söyledi. Yılmaz, “Geçen yıl Mayıs ayında kızımın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. 8 Haziran 2018 yılında kalp yetmezliğinden dolayı yapay kalp takıldı. Kızım şu anda yapay kalp ile yaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz. Sağlık sektöründe gerçekten güzel şeyler yaptı. Bunu kızımın tedavisinde gördük ve inandık. Çok sağ olsun. Kendileri ile görüşme imkanımız oldu ve bize desteklerinin olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Yapay kalpte çok zorlanıyor. Koşamıyor, oynayamıyor, okula düzenli gidemiyor. Bir an önce kalp nakli olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bunun sözünü verdi. Elinden geleni yapacağını söyledi. Kızımın hayata tutunması için nakil bekliyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, bize yardımcı olsun. Kızımın özgürlüğe kavuşması için nakil bekliyoruz” dedi.

Cemre’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüren AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi ise, “Biz Cemre ile yaklaşık 6 ay önce çalıştık. Cemre bizi ilk gördüğünde Cumhurbaşkanımla görüşmek istiyorum dedi. Ben de ona söz verdim. Seni görüştüreceğim dedim. Nasip oldu gelişinde Cemre’yi görüştürdük. Bizim için önemli olan Tayyip Bey’in bize olur demeseydi. Biz orada hem Tayyip Bey hem de doktoru ile birebir görüştük. İnşallah şimdi hayırlı haberler bekliyoruz” diye konuştu.

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