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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çayınız hazırsa geliyorum

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 03:24 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya 'Çayınız hazırsa geliyorum' diye cevap verdi. Erdoğan, kısa süre sonra bir tweet daha attı ve gençlerle sahur yaptı. Bu anlar Erdoğan'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.

    Erdoğan'ın Twitter'da verdiği cevap dakikalar içinde çok sayıda paylaşım aldı.

    Kısa süre sonra yurda giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerle sahur yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sahur yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu;

    - Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız.

    - Sanayi Savunmada çok iyi bir konumdayız. İnşallah yerli savaş uçakları da yapacağız. Zırhlı taşıyacılar da yapacağız. Şu an yerli tankımız yapılıyor. Ben siz gençlerden de bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba biz yapar mıyız?' demeyin. Gelecek bizimdir.

    - Şimdi ilk etap 2023. İlk önce 24 Haziran. - Derslerinizde size başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun.


    Etiketler: erdoğan , sahur , öğrenci , gündem
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