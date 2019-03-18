Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çanakkale Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Yokluğu hissediliyordu. Mimarisiyle, tam bir özgün mimari olmuş oldu. Ben tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada ibadethane yoktu. Bu da bize nasip oldu. Şimdi bu kurdelayı keseren Şehitler Abidesi Camii’mizi açmış olalım.
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