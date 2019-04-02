Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geldi
Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
KABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Miraç Kandili münasebetiyle Karacaahmet Mezarlığı'na gelmişti. Erdoğan, burada anne ve babası Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okumuştu.