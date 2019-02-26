Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan mitinginde konuştu. "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler." diyen Erdoğan, "Bu toprakları böldürmeyiz: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Kandil'de gömdüysek yine gömmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu?" şeklindi konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle üstesinden gelmeyi başarmıştır.
Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı.
Bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Erzincan hep yanımızda oldu.
Biz Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk.
Belediyemiz şehrimize bir millet bahçesi ve bir millet kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor.
Sağlık'ta 10'u hastaneden oluşan 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Otlukbeli'ne entegre ilçe hastanesi inşaa edeceğiz.
Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz.
Erzincan'daki demiryollarını yeniledik, hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu.
Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık.
Çiftçilerimize 418 milyon lira tutarında tarımsal kredi verdik.
Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler.
Bu toprakları böldürmeyiz: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Kandil'de gömdüysek yine gömmeye devam ederiz.
Bunların yalanlarının dipleri delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar.
Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edeceğim tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi?
Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir.
Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz.
Hocalı ve Başbağlar katliamında hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimi Allah rahmet eylesin.
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