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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan mitinginde konuştu. "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler." diyen Erdoğan, "Bu toprakları böldürmeyiz: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Kandil'de gömdüysek yine gömmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu?" şeklindi konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı.

Bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Erzincan hep yanımızda oldu.

Biz Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Belediyemiz şehrimize bir millet bahçesi ve bir millet kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor.

Sağlık'ta 10'u hastaneden oluşan 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Otlukbeli'ne entegre ilçe hastanesi inşaa edeceğiz.

Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

Erzincan'daki demiryollarını yeniledik, hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

Çiftçilerimize 418 milyon lira tutarında tarımsal kredi verdik.

Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler.

Bu toprakları böldürmeyiz: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Kandil'de gömdüysek yine gömmeye devam ederiz.

Bunların yalanlarının dipleri delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar.

Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edeceğim tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi?

Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir.

Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Hocalı ve Başbağlar katliamında hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimi Allah rahmet eylesin.

Ayrıntılar geliyor...

 

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