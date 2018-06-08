Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ittifak kolay kurulmadı, beraber koruyacağız...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Avrupa’nın dört bir yanında şu anda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Onlara selam olsun. 3 yıllık hasretin ardından tekrar Nevşehir’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıkıyor.

Şimdi buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?



'CUMHUR İTTİFAKI KOLAY KURULMADI'

Kardeşlerim bu yola çıkış bir cumhur ittifakıdır. Bu cumhur ittifakını beraber koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz.

‘FİTNEYİ DEĞİL KARDEŞLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ’



Biz her insan bir alemdir diyen Hz. Mevlana’nın gönül sofrasından besleniyoruz. Biz bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz diyen Yunus Emre’nin hikmet pınarından içiyoruz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz. Husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil dayanışmayı arttıracağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz.

24 Haziran’da Türkiye’nin huzuru, refahı için mührü cumhur ittifakına basmanızı istiyoruz. 24 Haziran’da Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir’de sandıkları patlatıyor muyuz?

Kimse Türkiye’yi eskinin o krizli, kaoslu, istikrarsız günlerine geri döndüremez. Bu ülkenin artık böyle kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan’da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar. Milletin elinden cumhurbaşkanı seçme yetkisini elinden almak için kapalı kapılar arasında tezgah kuruyorlar. Biz bunlara boşuna milli irade hırsızı demiyoruz, yıkım ekibi demiyoruz.

"DİKİLİ AĞACIN YOK"

Birinci köprü Demirel zamanında yapıldığında komünistler vardı. İstemezük, satacağız dediler. Üçüncü köprüyü de bu kardeşiniz yaptı. Şimdi sözde İnce ne diyor. Dördüncüyü de ben yapacağım diyor. Ya sen neyi yapacaksın. Dikili ağacın yok.

Dün akşam Kanal D yayınını izlediniz mi? Nasıl buldunuz?

Ekonomide, ticarette millete sunacakları bir tane hedefleri yok. Bunlar ya yıkmanın derdindeler ya da komşu bağından sepet dolduruyorlar. Onların hayallerinin ulaşamayacağı noktaya biz zaten ülkemizi taşıdık.

"SAYIN İNCE'DEN TERÖRE KARŞI BİR TAVIR DUYDUNUZ MU?"

Her doğanın 18 yaşına kadar sağlık sigortası olduğunu biz söyledik ve yaptık. Açacağız dedikleri mekatronik mühendisliği bölümleri yıllardır mezun veriyor mezun. Milletin önüne çıkmadan önce ev ödevlerini bile doğru düzgün yapmıyorlar. CHP’nin beyanname diye açıkladığı karalama defterinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade yok. Sayın İnce’den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne’deki o Kobani olayında, 6-7 Ekim’de kardeşlerimin öldürülmesine neden olan kişidir, onu ziyaret etti.

29 Ekim’de biz dünyanın en büyük havalimanını açıyoruz. Bakınız o havalimanına yılda kaç yolcu gelecek biliyor musunuz? 90 milyon. 2023’te bu rakam 150 milyona çıkacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok ya. Anlamazlar bunu. Nasıl şu havalimanı?

Bende buradan bir televizyon programı yapacağım inşallah. Ve oradan size sesleneceğim. Şu kule dünyada bir numara.

"ŞARLATAN NE SÖYLÜYORSA BUNLAR DA ONU SÖYLÜYOR"

Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlarla millet taktı millet. Benim katıldığım Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası’nın iftar yemeğiydi. Metin Temel Paşa oraya Malatya’nın protokolünden biri olarak katıldı. Ben kimim başkomutanım. Bunu ben söylemiyorum, Anayasa söylüyor. Bay Muharrem önce bunu öğren. Diyorum ya sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye’yi Pensilvanya’daki şarlatana altın tepside sunma derdindeler. Şarlatan ne söylüyorsa bunlar da onu söylüyor.

Afrin’e girdik mi? Sincar, Kandil gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.

Madem yapamıyorsunuz, yapılmış olanı yıkmaya çalışmayın. Madem yönetme kabiliyetiniz yok o zaman yönetenlere engel olmayın. Bu millet size yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz diyor. Türkiye kimin kuru sıkı attığını kimin sözünün eri olduğunu gayet iyi biliyor.

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