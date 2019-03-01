Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/wZBEMu7xzi— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Mart 2019
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