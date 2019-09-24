Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Erdoğan ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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