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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla iftar programında bir araya geldi. "Her milletin bir hedefi, bir kızıl elması vardır." diyen Erdoğan, "Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gençler ve sporcularla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz, 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız." ifadelerini kullandı.

"Biz, son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parcaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık." diyen Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir." dedi.

Erdoğan, "(Gençlere) Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiyedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençler ve sporcularla iftar yaptı. İftara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Zorluklar karşısında yılmadık, saldırılar karşısında asla geri adım atmadık.

Milletimiz üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik.

Milletimizin nasıl bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Biz, 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız.

Kurtuluş mücadelesi sırasında şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum.

Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır.

Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlere tarihi bir mirasın büyüttüğü bir milletiz.

Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiyedir

Her milletin bir hedefi, bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir.

Biz, son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parcaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık.

Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir.

Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir.

Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır.

Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir.

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