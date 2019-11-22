Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Saygılı Camii'nin açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Emeği geçenleri milletim adına tebrik ederek, bundan sonraki eserlerle de yine onları takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Tabi Saygılı ailesine böyle bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum.
Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami, ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın yeridir.
Asırlardır canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son dönemlerin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum."
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