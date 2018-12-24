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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Engelli İstihdamı töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere atanıyor. 

Bugünkü atamalarla toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor. 

Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli raporlarındaki sorunları çözdük.

Engelli evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil onları eksik olarak gören kalplerde olduğunu düşünüyorum.

23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. toplam 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. 

Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir. 

Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir. 

Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve ekonomide attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine ve hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur.

Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır.

Türkiye'nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. 

Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Biz sahip olduğumuz nimetlerin kıymetlerini bilemez ve nankörlük edersek akıbetimiz eninde sonunda böyle olur. Birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkarsak dünyanın en güçlü ordularını da toplayıp getirseler bizim karşımızda duramaz. İslam dünyasına baktığımızda acıların gerisinde hep kendi yanlışlıkları vardır.

Türkiye bölgesinde ve dünyada hep hakkın ve haklının peşinde giderek başarıya ulaşıyor. 

Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurluğunu Kürtlerin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız. 

Suriye Kürtlerini, PKK ve PYD'nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz. 

Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor. 

Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil karşısındakinin zaaflarıdır.

Kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi inşallah güçlü tutacağız ki diğer mazlumlar da bizim arkamızdan gelsin. 

31 Mart yerel seçimlerini bir dönüşüm değişim olması bakımından çok önemsiyorum. Biliyorum ki hep birlikte bu konuda adımlarımızı kararlı atacağız.  

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