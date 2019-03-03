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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.03.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkan 600 diyor sen 750 diyorsun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkan 600 diyor sen 750 diyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy'de yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz" diyen Erdoğan daha sonra hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağırdı ve hastanenin 600 gün içinde teslim edileceği sözünü aldı.

Erdoğan, Samsun mitinginin ardından havaalanına hareketi sırasında güzergahındaki Tekkeköy'de durdu.

Buradaki kalabalığa selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz." dedi.

"BAŞKAN 600 DİYOR, SEN 750 DİYORSUN"

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Erdoğan, hastaneyi kaç iş gününde bitireceğini sordu.

Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhidin "Tekeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini" söylediğini aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin. Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.

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