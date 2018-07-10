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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

    Başkan seçilmesinin ardından devlet geleneği kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, havaalanından Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

    Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baküde Türk Şehitliğini ziyaret etti

    Başkan Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

    Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baküde Türk Şehitliğini ziyaret etti

    Türk şehitlerin mezarlarına karanfil

    Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

    Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:
    "Aziz şehitlerimiz,
    Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baküde Türk Şehitliğini ziyaret etti

     

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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