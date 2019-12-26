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AA
Haber Giriş: 26.12.2019 - 21:49,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akarın oğlunun nikah şahidi oldu

Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

 

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