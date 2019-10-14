Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan'ın Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi MHP lideri Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan görüntüde Erdoğan, Bahçeli'ye "Televizyonda izledim. Rabb'im şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca MHP lideri Bahçeli'ye 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gittiğini söyledi.
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