Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında soruları yanıtladı.

EKOTÜRK'ün yayın hayatına başlamasının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Görsel yayınlarda gerçekten ekonomi büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar da bu konularla ilgili yalan yanlış birçok haberler malum yapılıyor. EKOTÜRK'ün bu boşluğu dolduracağına inanıyorum, bu vesileyle de başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin katıldığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002 seçimleri hatırlatılarak aradan geçen 16 yıl sonra o günkü hedeflerinden ne kadarının

gerçekleştiğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 3 Kasım'ı

bizim için çok anlamlı bir çıkıştı ve bize başarı grafiğinde yer bulmayanlar, başarılı olamayacağımızı söyleyenler çok büyük bir hezimete uğradılar." ifadesini kullandı.

Seçimde iki siyasi partinin parlamentoya girdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"O zaman yüzde 63 gibi parlamentonun içerisinde bir orana sahip olduk, bu tabii çok büyük bir güçtü aslında. İki siyasi partiden parlamentonun oluşması da ayrı bir güç katıyordu. Fakat hedeflerimiz büyüktü çünkü Türkiye'yi biz gerçekten çok farklı bir konuma taşımanın hesabı içerisindeydik. Altyapıyla, üstyapıyla değişen bir Türkiye, ekonomide dünyada ilk 10 içerisine girmemizin gereğine inanmıştık ve bu inançla beraber yol yürüyorduk. Tabii ileri teknolojiyi yakalayan bir Türkiye olmayı hedefliyorduk."

"GİRİŞİMCİYE GÜVEN VEREN İKTİDAR"



Her şeyden önce girişimciye güven veren bir iktidar olmanın hesabı içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yola çıkarken de dört ilkeden bahsetmiştik eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunun üzerine Türkiye'yi inşa ederek yürüyeceğiz demiştik. Tabii buna enerjiyi, ulaşımı, tarımı ilave ettik ve haysiyetli bir dış politika diyerek yola çıktık ve bu yolculuğumuz o günden bugüne şöyle bir başarı getirdi, nedir? AK Parti bir defa hiç geriye gidiş, dönüş, düşüş böyle bir şeyi yaşamadı." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde birinci ve açık ara önde olan bir parti olarak çıktıklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde AK Parti gücünü artırarak hep devam ettirdi, korudu ve şu anda da yine aynı gücünü koruyor. İnşallah önümüzde malum bir Mart 2019 seçimleri var. Bu bir yerel seçim ama yerel seçim olmasına rağmen orada da yine çok ciddi bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum çünkü partimizin tüm kadroları buna hazır, iller buna hazır, ilçeler, beldeler buna hazır. Bu azimle, bu gayretle inşallah ülkemizi hem muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız, ekonomideki gücümüzü daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz ve ileri teknolojiyi de bu noktada yakalamış bir Türkiye olarak gençlerimizi buraya sürükleyeceğiz."

"TEMELİNİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN OLUŞTURDUĞU ANLAYIŞI KORUYACAĞIZ"

Yerel seçimlerde de MHP ile olası birlikteliğe yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiğim arkadaşlar var, Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada bizim de Sayın Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak 'şu şöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a olan özel ilgisi hatırlatılarak yaptığı seyahatlerde kendisini etkileyen, ilham veren şehirlerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a yaptığı ziyareti hatırlattı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin tarihi konumuyla büyüleyen bir şehir olduğunu ve ortasından akan Tuna Nehri'nin İstanbul Boğazı gibi şehri ikiye ayırdığını söyleyen Erdoğan, "Bütün eserler tarih kokuyor, böyle bir özelliği var, onu da ciddi manada korumanın gayreti içerisindeler. Bu bakımdan gerçekten Budapeşte beğendiğim, sevdiğim şehirlerden bir tanesi." dedi.

Bir soru üzerine Estergon Kalesi'ne gidemediklerini belirten Erdoğan, "Gül Baba Türbesi çok çok ince dokunmalarla hakikaten restorasyonu yapılmış, gayet güzel bir şekilde çevre düzenlemesi yapılmış çünkü bundan 10 sene önce gittiğimde bu güzellik yoktu ama şimdi hem müzesiyle hem türbenin kendisi her yönüyle ele alındı ve TİKA ile Macaristan yönetimi ortaklaşa orayı yaptık. Güzel bir eser ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Prag, Moskova, Berlin ve Roma'nın da kendine has özellikleriyle güzellikleri bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Tarihi dokusunu korumuş olan şehirler veya ülkeler geleceğe çok farklı mesajlar veriyor." dedi.

"VAKIF ESERLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK"

"Zaten İstanbul'u da güçlü kılan bu değil mi?" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'un tarihi güzelliklerini koruyor ve bunu daha da biz diyoruz ki geliştirelim, artıralım ve bu tarihi dokunmaları elden kaybetmeyelim. Biz şu ana kadar 5 bine yakın ülke genelinde vakıf eserlerimizi ayağa kaldırdık. Bunu niye yapıyoruz? Bunu yapmamızın sebebi, onlar varsa sen varsın. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz, biz bunun için de o tarihi eserlerimize sahip çıktık, çıkıyoruz."

Edirne, Tokat, Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerde dipdiri ayakta duran tarihi eserlerin görülebileceğini söyleyen Erdoğan, buralarda tarihi eserlere nasıl sahip çıktıklarını herkesin gördüğünü vurguladı.

İstanbul'da Sultanahmet, Süleymaniye gibi bazı eserleri ciddi manada ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, bunlara yenilerini de ilave ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunların geçmişten geleceğe ne yaptık? Geçmiş yapıldı da siz ne yaptınız? sorarlar adama. Onun için de bunlarla devam ediyoruz. Bütün bunların yanında zamanın dilini de yakalamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da yer alan Miniatürk'ün yanında bulunan mezbahayı ele aldıklarını ve kongre kültür merkezine dönüştürdüklerini anlatan Erdoğan, şimdi Haliç Kongre Merkezi'nin halkla bütünleşen bir yer haline geldiğine işaret etti.

Bütün bunlarla bir zenginliğin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Bu sene mesela bizim 40 milyonun üzerinde bir turist gelme durumuyla karşı karşıyayız. Bunlar eğer siz bu doneleri ortaya koymazsanız böyle turist buraya çekemezsiniz. Bunlar var olduğu için bu kadar turisti çekebiliyoruz. Az önce söylediğim sadece bu camilerimiz yıkılmayla karşı karşıyaydı, Fatih Camii yıkılmayla karşı karşıyaydı ama bunları hep ele aldık, hamdolsun bu hale getirdik. Daha da iyi olacak." dedi.

İstanbul üzerindeki hassasiyetlerinin artarak devam ettiğini kaydeden Erdoğan, başkentte de eski eserleri meydana çıkarmanın gayretiyle yola çıktıklarını belirtti.

Erdoğan, "Başkent Ankara'da da yeni bazı eserlerle burayı zenginleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu dil de malum dildir ve bu dili de Kültür Turizm Bakanlığımız olsun, belediyemiz olsun bunlar yakalamış vaziyetteler." diye konuştu.

Melike Hatun Camisi'nin ciddi bir zenginlik kattığını, Ulus'taki tarihi eserleri ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde yine devam eden kuzey istikametindeki camimiz, külliye gayet güzel bir şekilde. Ama hepsinden öte tabii şu anda çatısı altında şu söyleşiyi yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi herhalde artık Cumhuriyet tarihinde bir noktadır, bir damgadır ve buradaki Selçuklu, Osmanlı, modern mimarinin bir sentezi bu eserde var. Böyle bir sentezle beraber de geleceğe buradan bir haber olsun diye bu eseri inşa ettik. Mimarından mühendisine, işçisine kadar bütün arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum."

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