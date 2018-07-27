Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşacağımız daha çok büyük tepeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Aşacağımız daha çok büyük tepeler var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türk ve Güney Afrikalı iş adamlarına) "Her iki ülkenin de faydasına olacak 'kazan kazan' temelli bir yatırım ve ticaret ortamını sunmakta kararlıyız."
Ayrıntılar geliyor...
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