CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan anne ve babasÄ±nÄ±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaret etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, annesi ve babasÄ±nÄ±n Karacaahmet'teki mezarlarÄ±nÄ± ziyaret etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutundan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na geldi.
Burada annesi Tenzile ve babasÄ± Ahmet ErdoÄŸan'Ä±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaret eden ErdoÄŸan, dua okudu.ÂCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lmak iÃ§in Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camisi'ne geÃ§ti.Â
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