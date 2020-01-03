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Gülseli KENARLI – Güven USTA -Can EROK/ DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami’ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra  Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.

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