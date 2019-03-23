Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde milli sporcu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Twitter'dan mesaj gönderen milli sporcu Ebru Çam ile buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderen milli sporcu Ebru Çam ile Cumhur İttifakı'nın Ankara mitinginde buluştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan paylaştığı mesajda ''Gönülden gelen tevazu, samimiyet ve gayret karşılıksız kalmıyor'' diyerek bu görüşmeyi ve fotoğrafı paylaştı.
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