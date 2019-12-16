Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar.

- 18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur.

- Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.

- Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.

- Daha önce hayal dahi edilemeyen pek çok adım attık, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızı kurduk.

- Demokrasinin en temel unsuru olan seçme hakkınızı kullanabilmeniz için yurt dışı temsilcilikleri kurduk.

- Tapudan nüfus işlemlerine kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik.

- Yabancı makamlarca atanan velinin pasaport işlemini yapabilmesinin önünü açtık.

- Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

- Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı gibi sizlerin can ve mal güvenliğinizi ilgilendiren konularda dayanışma çok önemli.