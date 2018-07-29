Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in bugün serbest bıraktığı Ahed Tamimi’yi (17) telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'yi ’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Tamimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.
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