Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 4 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamasından satır başları;
- 4 tane anlaşmayı imzaladık.
- Özel sektörümüzü ticarette teşvik ediyoruz.
- THY'nin ÇAD seferleri haftada 3'e çıkacak.
- FETÖ ile mücadelede örnek dostluk sergileniyor
- Afrika ile işbirliğimizi ileriye taşıyacağız
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle;
- İşbirliği için ortak irade var
- Mevcut potansiyelin farkındayız
- Önemli alanlarda işbirliği anlaşmamız mevcut
- Türkiye'nin askeri alanda büyük deneyimi var
- Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlu yıllar dilerim.
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