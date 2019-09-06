Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Cami 26 metre çapında, 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. 3 katlı yapı görünümünde olup. Sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama imkanı buldum.
Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde 2750 kişiliktir, avlusuyla 4 bin kişiye çıkmaktadır. Güçlü bir akustiğe sahiptir.
Hat yazıları hem anlamları, verdiği mesajlar itibariyle mimari bütünleşmeyi ortaya koymaktadır.
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