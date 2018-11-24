Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 belediye başkan adayını açıklayacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.
AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.
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