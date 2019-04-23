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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Erdoğan 23 Nisan gala programında çocuklara seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 23 Nisan gala programında konuştu. Erdoğan çocuklara "Kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinize dair inancınızı asla kaybetmeyin" mesajını verirken mavi balina gibi tehlikelere dikkat çekerek teknolojinin esiri olunmaması tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik.

Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür.

Kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinize dair inancınızı asla kaybetmeyin. İşte bu salonda rengi, dili, dini ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki balina gibi vesaire nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Bu alışkanlar bizlere ayrı tehdittir. Yeni teknolojiler sizin hayatınızı kolaylaştırmak, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha fazla vakit ayırmak içindir. Aile büyüklerinizden başlayarak her alanda öğretmenlerinizin olduğunu, onlardan öğreneceğiniz lütfen aklınızdan çıkarmayın.

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Beştepede 23 Nisan coşkusu
Beştepe'de 23 Nisan coşkusu
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