Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylikdüzü'ne geçti.
Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
100 yaşındaki Nazmiye Balcı’nın elini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifa dileklerini iletti.
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