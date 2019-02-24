Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Doğu illerindeki Suriyeliler dönmek istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Doğu illerindeki Suriyeliler dönmek istiyor
GeriGündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Doğu illerindeki Suriyeliler dönmek istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.02.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Doğu illerindeki Suriyeliler dönmek istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: Doğu illerindeki Suriyeliler dönmek istiyor

Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenliğinin İnşaası, ‘Avrupa Güvenlik İşbirliğinin Dinamikleri Ve Vizyon Arayışındaki NATO kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, ‘’Suriye Krizinin Türkiye’ye Yansımaları’’ isimli çalışmasını CNN TÜRK özel röportajında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, CNN TÜRK Diplomasi muhabiri Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Sena Alkan: Suriye krizinin Türkiye’ye yansımaları çalışmanızdan ne çıktı? Suriyeliler dönmek istiyor mu?

Gülnur Aybet: Biz projede kamp içinde yaşayan Suriyelilerle ve kamp dışında yaşayan Suriyelilerle derinlemesine mülakatlar yaptık. Kamp içinde de kamp dışında da fakat mülakatlar yaptığımız bütün Suriyeliler şunu söyleyebilirim her mülakatın başında da ben bulundum bir kısmını da ben yaptım hepsi istisnasız ülkemize geri dönmek istiyorum dediler. Ankette de aynı bulgular çıktı. Sanırım burada gördüğümüz kadarıyla aidiyet konusuyla ilgili ülkelerine geri dönme istekleri çok yüksek ve aynı zamanda ailelerin birbirlerine çok düşkün olması ve içe kapanık yaşamaları bulundukları ülkede topluma karışmayan bir yapıda olduklarını gösteriyor. Mesela hali vakti yerinde olanlar çok daha ekonomik güçlük çekenler kampta üç senedir çadırda yaşayanlar sosyo-ekonomik durumu ayrı olan Suriyelilerle görüştüğümüzde de aynı sonuç çıktı. Geri dönmek istiyorlar.

Sena Alkan: Peki batı illerinde Suriyeliler ve genç yaştaki Suriyeliler. Onlar için de dönmek istiyor diyebiliyor muyuz?

Gülnur Aybet: Biz şimdi çalışmamızı batı illerinde yapmadık bunun sebebi kamp yoğunluğu olduğu için kampların olduğu yerdeki Suriyelilere odaklandık. Bizim çalışmamızın örneklemlerinden yola çıkarsak biz daha çok doğu illerimizde kampların olduğu yerlerde yoğunlaştık. Orada da daha küçük çocukları olan genç ailelerde dönme isteği var. Fakat diyelim ki çocuk liseyi bitiriyor üniversiteye giriyor orada kendine daha iyi bir gelecek görüyor, o zaman aileden bir kopma isteği de olabilir ama bunu da engelleyecek bir faktörde var onu da göz önünde bulundurmalı. Ama diyelim ki evlenmiş, burada işe girmiş onlar da tabi kalma isteği olacaktır fakat bunların sayılarının da çok olduğunu söyleyemeyiz. Burada tabi kırılgan olan kesimler de var bizim araştırmamızda en kırılgan kesim meslek sahibi fakat bekar ve genç olan erkeklerdi. Bunlar mesela Suriye’de bir biyokimya mühendisi ama kampta üç senedir oturuyor orada gençlere fizik kimya dersi veriyor bu insan 29-30 yaşında geleceği hakkında hiçbir şey göremiyor. Bunlar için yapılacak şey ya istihdam ya da dönmek isteyenlere alan açmak.

Sena Alkan: Türkiye’de artan mülteci karşıtlığı var, yerel halkla da mülakat yaptık diyorsunuz. Neden olarak neyi gösterirsiniz?

Gülnur Aybet: Mesela soruyoruz bu Suriyelilerle ilgili hani görüşünüz nedir? Diyor ki sağlık sistemlerinden benden çok yararlanıyor. Mesela şöyle bir efsane dolaşmaya başlamıştı ‘ikinci evlilikler’ esas sahada verilere baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz . Peki siz bu algıyı oluştururken bizzat yaşadığınız olaydan mı kaynaklanıyor? Hayır şöyle falancadan duydum yani hep üçüncü şahıs üzerinden duyumlar üzerine algıların yaygınlaştığını gördük. Şimdi istisna olarak bazı şeyler oluyor mu? Oluyordu ama algıdaki kadar yaygın olmadığını abartıldığını gördük.

Sena Alkan: Güvenli bölge için Cumhurbaşkanı Erdoğan , Suriyeli mültecilerin dönüşü için en pratik çözüm dedi. Güvenli bölge sizce tam anlamıyla geri dönüşü sağlar mı?

Gülnur Aybet: Her şeyden önce orda çatışmanın bitmesi gerekiyor çatışmanın bitmesi içinde bazı operasyonlar yapılmalı. Biz kendimizden yola çıkarsak Fırat kalkanı Zeytin dalıyla orda çatışmanın durmasını Türkiye güvenliğini sağlamak için bunu yaptı ama orada da güvenliği sağladı. Bununla da bitmiyor Türkiye tek başına olarak bu bölgelerde alt yapı kurdu ve bunu yapacak kurumları var. AFAD’dan TİKA’ya tutun bakanların katılım yaptığı bir savaş sonrası yapılanma ve geri döndürme bunu Türkiye yapabilen tek ülkedir. Bu yüzden Türkiye’nin bu konuda deneyimi var.

Sena Alkan: Başka ülkelerinde askerlerinin olabileceği konuşuluyor güvenli bölgede. Türkiye ise bizim kontrolümüzde olmalı diyor. Neden Türkiye uluslararası koalisyonun ya da NATO’nun olduğu güvenli bölgeye sıcak bakmıyor?

Gülnur Aybet: Bizim mutlaka böyle bir güvenli bölge kurulumunda başı çeken ülke olmamız lazım. Çünkü deneyimimiz var. Diğer ülkelerle oluşursa terör örgütünün varlığıyla ilgili somut bir adım atmasından emin değiliz. Terör örgütünün çıkarılması konusunda ne yapacaklar güvencemiz yok. Ama bunu ancak biz temin edebiliriz. Orada tüm etnik gruplardan oluşan insanların güven içinde yaşamasını sağlayabiliriz. bizim bir düşmanlığımız ya da söylenildiği gibi bazı batı medya organları tarafından böyle bir tutumumuz yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek"

AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

Kartpostallık görüntü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı... İşte o video...