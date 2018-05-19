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    Cumhurbaşkanı adaylarına bağış hesabı

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    19.05.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçimlerinde aday olan altı cumhurbaşkanı adayı seçim hesabı açtı ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirdi.

    Vatandaşlar, destekledikleri adaylara 29 Haziran’a kadar, YSK’ca belirlenen üst limit olan 13 bin 916 liraya kadar bağış yapabilecekler. Bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak. YSK kararı uyarınca seçim hesaplarına yapılacak bağışlarda T.C kimlik numarası bildirmek zorunlu, aksi halde bağış kabul edilmeyecek.

    NE ZAMAN, NE KADAR BAĞIŞ
    Cumhurbaşkanı adayları, adaylığın kesinleşmesinden (13 Mayıs) ilk tur seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar (29 Haziran) geçen dönemde bağış alabilecekler. Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere kabul edebilecekler. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar adayların seçim hesabına bağış yapan tarafından yatırılacak. Bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ‘ödünç’ para kabul edemeyecek.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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