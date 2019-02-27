‘Cumhur ittifakı zaferle çıkmalıdır’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve il başkanlarıyla toplantı yaptı.
Bahçeli, toplantı sonrasındaki yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
HEZİMETE UĞRAYACAKLAR
“Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır. Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist işbirlikçileri, vatana kast eden ihanet lobisidir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye sürülen karanlık oyun bekamızın mahvına hizmet eden zalim ve zulmet nitelikli bir emperyalist kurgu ve kumpastır. Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar, milli güvenliğimize yönelik her türlü tertip ve komplo milli bekamız için risk ve tehlikedir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur.
31 Mart 2019 tarihi bir eşiktir, bir dönümdür, bir milattır. Yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklık ve çarpıklıklar yeni hükümet sistemiyle tamir ve telafi edilmiştir. Bunun kalıcı olabilmesi, yerleşip kökleşebilmesi için mahalli idarelerin buna müzahir tesisi elzem ve ehemmiyet arz eden bir gayedir. Milli bekanın gücüne güç katması bununla mümkün olacaktır. Türk milleti büyük bir badireyi atlatarak, son iki asrın en vahim sarsıntısını bertaraf ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni inşa etmiştir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart’ta cumhur ittifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan cumhur ittifakı zaferle çıkmalıdır.
ZİLLETİN DESTEKÇİSİ PKK
Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş cumhur ittifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan zillet ittifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. Partimiz tek ses, tek nefes ve tek yürektir, kaldı ki cumhur ittifakının başarısına tamamıyla inanmıştır. Bu kapsamda gereği neyse yapılacak, hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.”
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