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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN - Umut ERDEM / ANKARA
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı son virajda

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Cumhur İttifakı son virajda

AK Parti ile MHP’nin, 30 büyükşehir üzerinden yaptığı yerel seçim ittifakında, iller üzerinden ince hesaplar sürüyor.

İttifak görüşmeleri 6 il üzerinden konuşulurken, muhalefette olan bazı büyükşehir belediyeleri için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. MHP kanadının Aydın ve Muğla’da aday çıkarmayarak tekrar AK Parti’nin adayını destekleme kararı aldığı belirtilirken, Adana’da ise adayını geri çekmeyeceği ifade ediliyor. AK Parti cephesinde ise Adana’da müzakerelerin devam ettiği kaydediliyor.

İTTİFAKTA AYDIN-MUĞLA TRAFİĞİ

18’i AK Parti, 3’ü MHP olmak üzere 30 büyükşehirden 21’inin belediyeleri Cumhur İttifakı partilerine ait. Plan, bu illerin korunmasının yanı sıra muhalefette bulunan 4 ilin daha kazanılması üzerine yapılıyor. Dün MHP kulislerinde de iki liderin görüşmesi çerçevesinde Aydın ve Muğla’da AK Parti’nin adayının desteklenmesi kararı çıktığı ifade ediliyor. Bu durumda MHP bu iki ilde aday çıkarmayacak. Bu kararın iki partinin 24 Haziran’daki oy oranları sonucu alındığı dile getirildi. Bu doğrultuda MHP’nin, Aydın adayı olarak açıkladığı Ümmet Akın’ı geri çekmesi bekleniyor.

ADANA’DA ARAYIŞLAR

MHP’nin, AK Parti’de rahatsızlık yarattığı ifade edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü adaylıktan çekmeyeceği de belirtiyor. MHP, AK Parti’nin Adana, Mersin ve Manisa’da kendi adaylarını desteklemesini bekliyor. Ancak AK Parti’nin bu ilde birinci parti olduğu, MHP’nin anketlerde üçüncü çıktığı ve açıklanan MHP adayının ilde sıkıntıya neden olduğuna ilişkin bilgiler kulislerde sıklıkla konuşuluyor.

SİYASİ KOMBİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Gündemde CHP ve İYİ Parti’nin uzlaştığı illerde, Cumhur İttifakı’nın ortak aday belirlemesi var. Bahçeli’nin daha önce açıkladığı “siyasi kombin” modelinin ilçeler üzerinden yaşama geçirileceği belirtiliyor. Büyükşehir adayı hangi partiden ise yardımcılığı diğer partiye verilebilecek. Ayrıca ilçelerde iki parti ortak aday çıkarabilecek.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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