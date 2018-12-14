Cumhur İttifakı son virajda
AK Parti ile MHP’nin, 30 büyükşehir üzerinden yaptığı yerel seçim ittifakında, iller üzerinden ince hesaplar sürüyor.
İttifak görüşmeleri 6 il üzerinden konuşulurken, muhalefette olan bazı büyükşehir belediyeleri için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. MHP kanadının Aydın ve Muğla’da aday çıkarmayarak tekrar AK Parti’nin adayını destekleme kararı aldığı belirtilirken, Adana’da ise adayını geri çekmeyeceği ifade ediliyor. AK Parti cephesinde ise Adana’da müzakerelerin devam ettiği kaydediliyor.
İTTİFAKTA AYDIN-MUĞLA TRAFİĞİ
18’i AK Parti, 3’ü MHP olmak üzere 30 büyükşehirden 21’inin belediyeleri Cumhur İttifakı partilerine ait. Plan, bu illerin korunmasının yanı sıra muhalefette bulunan 4 ilin daha kazanılması üzerine yapılıyor. Dün MHP kulislerinde de iki liderin görüşmesi çerçevesinde Aydın ve Muğla’da AK Parti’nin adayının desteklenmesi kararı çıktığı ifade ediliyor. Bu durumda MHP bu iki ilde aday çıkarmayacak. Bu kararın iki partinin 24 Haziran’daki oy oranları sonucu alındığı dile getirildi. Bu doğrultuda MHP’nin, Aydın adayı olarak açıkladığı Ümmet Akın’ı geri çekmesi bekleniyor.
ADANA’DA ARAYIŞLAR
MHP’nin, AK Parti’de rahatsızlık yarattığı ifade edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü adaylıktan çekmeyeceği de belirtiyor. MHP, AK Parti’nin Adana, Mersin ve Manisa’da kendi adaylarını desteklemesini bekliyor. Ancak AK Parti’nin bu ilde birinci parti olduğu, MHP’nin anketlerde üçüncü çıktığı ve açıklanan MHP adayının ilde sıkıntıya neden olduğuna ilişkin bilgiler kulislerde sıklıkla konuşuluyor.
SİYASİ KOMBİN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Gündemde CHP ve İYİ Parti’nin uzlaştığı illerde, Cumhur İttifakı’nın ortak aday belirlemesi var. Bahçeli’nin daha önce açıkladığı “siyasi kombin” modelinin ilçeler üzerinden yaşama geçirileceği belirtiliyor. Büyükşehir adayı hangi partiden ise yardımcılığı diğer partiye verilebilecek. Ayrıca ilçelerde iki parti ortak aday çıkarabilecek.
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