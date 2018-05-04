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    Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:

     AK Parti ve MHP tarafından Cumhur İttifakı protokolü YSK'ye sunuldu. Protokolde 'BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır' ifadesi metne girdi.

     AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi. 

    Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.

    AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesi kullanıldı.

    Protokolde şöyle denildi: "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır" denildi.

     ŞENTOP ÖNEMLİ BAŞLIKLARI OKUDU 

    AK Partili Mustafa Şentop basın mensuplarına protokol metnini okudu.

    İşte protokolde öne çıkan başlıklar:

    -AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimleri için cumhur ittifakı ünvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir.

    -BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır.

    -AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listeleri vereceklerdir.

    Ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

    -Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp tarihi bir birlikteliktir.

     

    Etiketler: gündem
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