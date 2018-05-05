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    Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya sunuldu

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    05.05.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP’nin ‘Cumhur İttifakı’ protokolü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. 5 başlıktan oluşan 2 sayfalık ittifak protokol metnini okuyan Şentop özetle şöyle dedi:

    ADAYIMIZ ERDOĞAN
    Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. Aynı anlayışla Cumhur İttifakı’na destek veren BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır. Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur İttifakı ile taçlandıran AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmi şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekler ve Milletvekili Seçimi Kanunu ile diğer mevzuatta yer alan esaslara göre ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceklerdir.
    Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak adayı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.”

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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