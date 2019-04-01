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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı önde tamamladı

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Cumhur İttifakı önde tamamladı

31 Mart yerel seçim yarışını resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52’yle Cumhur İttifakı önde bitirirken Millet İttifakı yüzde 37 oy aldı. Ancak Ankara, Antalya, Adana ve Mersin iktidar partisinden muhalefete geçti.

SEÇMEN dün 5 yıl boyunca yerel yönetimde görev yapacak isimleri seçmek üzere sandığa gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin yüzde 83.5’i seçime katıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre cumhur ittifakı yüzde 52, millet ittifakı yüzde 37 oy aldı. Seçimin sürprizi millet ittifakının kazandığı Ankara, Antalya, Adana ve Mersin oldu. Oy kaybeden MHP, yüzde 6 oyla 10 il belediye başkanlığını aldı.

İTTİFAKLARIN YARIŞI

Türkiye’nin büyük 4 partisi, iki ayrı ittifak olarak seçime katıldı. Toplam 12 parti ve bağımsız adayların yarıştığı seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanı belirlendi. Seçimlerde vatandaşlar, toplam 1389 belediye başkanı ve 17 bin 263 belediye meclis üyesi için oy kullandı. İl belediye başkanlıkları için 100’u bağımsız olmak üzere 768, ilçe belediye başkanlıkları için 301’i bağımsız olmak üzere 5 bin 820 aday yarıştı.
Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin oyları, 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçlarına kıyaslandığında 1.5 puan geriledi. AK Parti’nin yüzde 46 olan oyu son genel seçime göre 4 puan artmış oldu. MHP’nin son seçimde yüzde 11.1 olan oyu yüzde 6’ya düştü ancak 10 belediye başkanlığını kazandı.

İYİ PARTİ İL KAZANAMADI

CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı son genel seçime kıyasla oylarını arttırdı. 24 Haziran 2018’de yüzde 34 olan ittifakın oyları 3 puan artışla 37’ye yükseldi. Bu seçimde CHP oyunu 8 puan arttırdı. Bu oyda büyükşehirlerdeki Kürt oylarının katkısı olduğu öne sürüldü. İYİ Parti’nin oyları genel seçime kıyasla yüzde 10’dan yüzde 6’ya düştü. İYİ Parti, bu oyuyla kendisine bırakılan illerden hiçbirini kazanamadı. 2014’teki yerel seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında, CHP’nin oylarını 6 puan arttırdığı ortaya çıktı. Seçime katılanların oranı yüzde 83.5’te kaldı. Önceki seçimlerde yüzde 86 olan katılım oranı, seçmen sayısında artışa karşın yükselmedi.

TEK BAĞIMSIZ KIRKLARELİ’DE

Bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli oldu. Adaylık sürecine kadar CHP’li olan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, aday gösterilmeyince bağımsız olarak girdiği yarışı yüzde 37.2 oyla birinci bitirdi.

MHP: İttifak başarılı oldu
MHP: İttifak başarılı oldu

 

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