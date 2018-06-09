Cumhur 'ittifakı' mesajı: Beraber koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Nevşehir ve Kayseri mitinginde özetle şunları söyledi:

BU İTTİFAK KOLAY KURULMADI

“BU yola çıkış biliyorsunuz bir Cumhur İttifakı’dır. Bu Cumhur İttifakı’nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda, fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu cumhurun ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran’da dersi vereceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, insanlarımızın etnik kimliğine, inancına, kılık kıyafetine bakmadan hepsini bağrımıza basıyoruz.

SÖZDE İNCE, NEYİ YAPACAKSIN?

Kimse Türkiye’yi eskinin o krizli, kaoslu, istikrarsız, güvensiz günlerine geri döndüremez. 16 Nisan’da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgâh kuruyorlar. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardından kirli hesaplar yapıyorlar. Biz bunlara boşuna milli irade hırsızları, eski Türkiye ittifakı, yıkım ekibi demiyoruz. Üçüncü köprüyü bu kardeşiniz yaptı. Şimdi sözde İnce ne diyor ‘Dördüncüyü de ben yapacağım’. Ya sen neyi yapacaksın? Sizin hayatınızda dikili ağacınız yok.

NASIL VEKİLLİK YAPMIŞ, HAYRET

Miting meydanlarında ‘yapacağım, edeceğim’ dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı bir noktaya biz ülkemizi zaten taşıdık. 18 yaş altı diyorlar ki ‘ücretsiz yapacağız’, ya sen uyuyor musun? Ya Başbakanlığım döneminde biz her doğanın 18 yaşa kadar sağlık sigortası olduğunu söyledik ve bunu yaptık.

‘Açacağız’ dedikleri teknoloji liseleri, mekatronik mühendisliği bölümleri yıllardır mezun veriyor mezun, Bay Muharrem. Bırakın millete ufuk çizmeyi 16 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin farkında bile değiller. Bunlar Meclis’te nasıl milletvekilliği yapmış hayret.

Allah aşkına beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade yok. Sayın İnce’den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? Söyleyeyim o Edirne’deki Kobani olayında 6-7 Ekim’de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. Onu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor.

APOLETLERİNİ SÖKEMEZSİNİZ

Afrin’i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz. O apoletleri onlara millet taktı. İsmail Metin Paşa oraya Malatya’nın protokolünden olan bir insan olarak katılmıştır. Ben kimim; başkomutanım. Bunu ben söylemiyorum anayasa söylüyor. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren. Diyorum ya sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye’yi Pensilvanya’daki şarlatana altın tepside sunma peşindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyleri söylüyor. Sınırlarımızı bölücü örgütün insafına terk etme hesabı var bunlarda.”

ASTSUBAYLARA +1 KADEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri ve askerlerle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, astsubayların göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartacaklarını belirterek, “2 yıllık yükseköğrenim mezunu bir astsubayımız 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlıyordu artık 9. derecenin 2. kademesinden başlayacak. 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olup 9. derecenin 3. kademesinden göreve başlayan astsubaylarımızın başlangıç derecesini 8. derecenin 1. kademesine yükseltiyoruz” dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.”