Cumhur ittifakı ilçe adayları yarın açıklanıyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, illerin yanı sıra 972 ilçe üzerindeki ittifak çalışmalarına devam ediyor. İlçe çalışmalarının yüzde 70’inin tamamlandığı, pazartesi günü itibarıyle adayların açıklanmaya başlanacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ilk kez yarın Konya’da katılacağı Şeb-i Arus töreni öncesi düzenlenecek toplantı ile Konya’nın 31 ilçesinin adayını açıklayacak. İstanbul hariç diğer 29 büyükşehrin ilçe adaylarının ise bu hafta Ankara’da yapılacak büyük bir toplantı ile açıklanması planlanıyor.
MANİFESTO ŞUBATTA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Şubat’ta AK Parti’nin seçim manifestosu, her il için hazırladığı seçim beyannamesi ve seçim sloganını açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı seçim sloganında gönül belediyeciliği vurgusunun öne çıkacağı öğrenildi. Bu noktada ittifaka da vurgu yapılacak, milliyetçi söylemler öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantının ardından seçim kampanyasını da resmi olarak başlatacak. Erdoğan’ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına “Her ilde miting yapmak istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım” talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın 45 gün sürecek seçim kampanyası sürecinde her ilde miting yapması için hazırlıklar başladı. Partinin taslak programına göre Erdoğan 23 Şubat’ta seçim gezilerine başlayacak. Bu programın henüz net olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre değişebileceği de belirtiliyor. Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak yapacağı İstanbul’da birlikte görüntü vermesi de gündemde.
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