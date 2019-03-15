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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhur ittifakı için 10 maddelik kural

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Cumhur ittifakı için 10 maddelik kural

AK Parti ile MHP’nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği, parti örgütlerine iletilen 10 maddelik protokolle yönetiliyor. Genel seçimlerde yasal zorunluluk nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) özel bir protokol veren iki parti, yerel seçimlerde yasal zorunluluk olmadığı için protokolü sadece parti örgütlerine duyurmakla yetindi.

AK Parti ve MHP’nin ittifak görüşmeleri yaptığı sıralarda, ana kurulları belirleyecek bir protokol imzalanıp imzalanmayacağı beklenti yaratmıştı.

MÜDAHALELER ANKARA’DAN

Genel seçimlerde olduğu gibi, iki tarafın uyacağı kurallar bütünü, her iki partinin genel başkan yardımcılıkları aracılığıyla kamuoyuna değil bu kez parti teşkilatlarına duyuruldu.
10 maddeden oluşan ittifak protokolü, yerel seçimlere kadar olan süreçte, parti örgütlerinin uygulayacağı kuralları ve birbirleriyle ilişkilerine yönelik hükümler içerdi. Bu protokole uymayanlara ilişkin kontrol de, parti genel merkezlerine gelen şikâyetler üzerinden yapılıyor. Ankara’dan yapılan müdahalelerle sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

AFİŞLER, SLOGANLAR BELİRLENDİ

AK Parti ve MHP arasında varılan bu mutabakat, ortak aday çıkartılan yerlerlerin yanı sıra, iki partinin ayrı ayrı yarıştığı yerler için de propaganda çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin kurallar içeriyor.

Sahadaki çalışmalar, 10 maddelik metinde belirlenen kurallara göre yürütülüyor. Buna göre, ortak aday gösterilen yerlerde partilerin yapacağı ortak etkinlikler, kullanacağı afişler ve sloganlar ayrıca belirlendi. Ortak aday belirlenen il ve ilçelerde, kürsünün arkasına ne asılacağı bile yer aldı.

KÜRSÜ PROTOKOLÜ

AK Parti ve MHP örgütlerine, yapacakları ortak toplantılarda, kürsünün arkasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tokalaştıkları posterlerini asma talimatı verildi. Bununla birlikte iki partinin bayraklarına yer veriliyor. Yapılan etkinliklerde, her iki partinin temsilcisine de söz verilmesi önerildi. Parti ilçe başkanları, sözcüleri ya da adaylar sırayla kürsüye çıkarak konuşuyor. Milletvekillerinin, sadece kendi parti teşkilatını değil ittifak yaptığı partinin teşkilatlarını da ziyaret etmesi talimatı verildi. Ortak mitinglerde ortak afişlerin kullanılması ve söylem birliğine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

ELEŞTİRİ UYARISI

İki partinin ortak aday çıkarmadığı ve kendi adaylarının yarıştığı yerlerde ise parti teşkilatları, “Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareket etmeleri” ve çalışmaları buna uygun şekilde yürütmeleri yönünde uyarıldı. İttifak oluşturan partinin adayları ve teşkilatlarının birbirini hedef almayan, eleştirel ifadeler kullanmadan kampanya yürütmeleri uyası yapıldı. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde, adayların sadece projelerini anlatmaları tavsiyesi yapıldı. İki partinin 81 il teşkilatına gönderildiği 10 maddelik protokolün, iyi işleyip işlemediği de kontrol ediliyor. Zaman zaman parti genel merkezlerine gelen şikâyetler ve sorunların çözümü için de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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