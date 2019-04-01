Cumhur İttifakı damgası... 52 ili kazandı
Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı damgasını vurdu. Türkiye genelinde yüzde 51,4 oy alan Cumhur İttifakı 52 ilde seçimi önde bitirdi.
Demokrasi şöleninin yaşandığı 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullandı. Seçime katılımın Yüzde 84 oranında ve oldukça yüksek olduğu yerel seçimlerde Cumhur İttifakı 52 ili kazandı.
CUMHUR İTTİFAKI DAMASI
Türkiye genelinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı an itibariyle yüzde 51,74'le 21 milyon 864 bin 164 seçmenin oyunu alarak seçimlere damgasını vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 37,64 oy oranında kaldı
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