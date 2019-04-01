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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 00:32, Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı damgası... 52 ili kazandı

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Cumhur İttifakı damgası... 52 ili kazandı

Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı damgasını vurdu. Türkiye genelinde yüzde 51,4 oy alan Cumhur İttifakı 52 ilde seçimi önde bitirdi.

Demokrasi şöleninin yaşandığı 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullandı. Seçime katılımın Yüzde 84 oranında ve oldukça yüksek olduğu yerel seçimlerde Cumhur İttifakı 52 ili kazandı.

CUMHUR İTTİFAKI DAMASI

Türkiye genelinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı an itibariyle yüzde 51,74'le 21 milyon 864 bin 164 seçmenin oyunu alarak seçimlere damgasını vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 37,64 oy oranında kaldı

 

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