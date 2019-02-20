Cumhur ittifakı 51 ile çıktı
AK Parti ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ 51 ilde uzlaştı.
Daha önce 30 büyükşehirde varılan anlaşmanın ardından MHP 17 ilde, AK Parti ise 3 ilde adaylarını ittifak kapsamında geri çekti. AK Parti, Kars’ta, Kırklareli’nde ve Iğdır’da MHP’yi destekleyecek. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıkları MHP’ye bırakılırken, MHP de 27 büyükşehirde AK Parti’yi destekleme kararı almıştı. Son gün olan dünkü görüşmelerde, iki parti açısından da sürprizler oldu. HDP’nin Ayhan Bilgen’i aday göstermesinin ardından, “seçime her partinin kendi adayıyla gireceği” belirtilen Kars’ta, son anda ‘cumhur ittifakı’ kapsamında AK Parti, adayı Ensar Erdoğdu’yu çekti.
BOLU VE BİLECİK DE İTTİFAKTA
Böylece Kars da son anda ittifaka dahil edilirken, iki partinin ortak adayı da MHP’li Çetin Nazik oldu.
MHP Sinop, Siirt, Muş, Hakkâri, Giresun, Edirne, Çanakkale, Ardahan, Artvin, Ağrı, Yalova, Şırnak, Burdur ve Bitlis’te adayını AK Parti lehine çekti. AK Parti de Iğdır ile Kırklareli’ni MHP’ye bıraktı. Son günkü görüşmede Bolu ve Bilecik’in de ittifaka dahil edilmesi üzerine ittifak yapılan il sayısı 21 oldu. Bolu’da MHP, adayı İbrahim Doğan’ı AK Parti lehine çekti. MHP’nin, AK Parti lehine adayını çektiği il sayısı 17, AK Parti’nin ise 3 oldu. Osmaniye’de aday çıkartmayan AK Parti, böylece iller kapsamında Iğdır, Kars ve Kırklareli ile 4 ilde MHP’yi destekleyecek. MHP’nin istediği Zonguldak ittifak kapsamına alınmadı. Bilecik’in Söğüt ilçesi MHP’ye bırakıldı. Bitlis Malazgirt ve Ahlat ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde de MHP adayını geri çekti.
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