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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - Gizem KARAKIŞ / ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhur ittifakı 51 ile çıktı

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Cumhur ittifakı 51 ile çıktı

AK Parti ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ 51 ilde uzlaştı.

Daha önce 30 büyükşehirde varılan anlaşmanın ardından MHP 17 ilde, AK Parti ise 3 ilde adaylarını ittifak kapsamında geri çekti. AK Parti, Kars’ta, Kırklareli’nde ve Iğdır’da MHP’yi destekleyecek. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıkları MHP’ye bırakılırken, MHP de 27 büyükşehirde AK Parti’yi destekleme kararı almıştı. Son gün olan dünkü görüşmelerde, iki parti açısından da sürprizler oldu. HDP’nin Ayhan Bilgen’i aday göstermesinin ardından, “seçime her partinin kendi adayıyla gireceği” belirtilen Kars’ta, son anda ‘cumhur ittifakı’ kapsamında AK Parti, adayı Ensar Erdoğdu’yu çekti.

BOLU VE BİLECİK DE İTTİFAKTA

Böylece Kars da son anda ittifaka dahil edilirken, iki partinin ortak adayı da MHP’li Çetin Nazik oldu.
MHP Sinop, Siirt, Muş, Hakkâri, Giresun, Edirne, Çanakkale, Ardahan, Artvin, Ağrı, Yalova, Şırnak, Burdur ve Bitlis’te adayını AK Parti lehine çekti. AK Parti de Iğdır ile Kırklareli’ni MHP’ye bıraktı. Son günkü görüşmede Bolu ve Bilecik’in de ittifaka dahil edilmesi üzerine ittifak yapılan il sayısı 21 oldu. Bolu’da MHP, adayı İbrahim Doğan’ı AK Parti lehine çekti. MHP’nin, AK Parti lehine adayını çektiği il sayısı 17, AK Parti’nin ise 3 oldu. Osmaniye’de aday çıkartmayan AK Parti, böylece iller kapsamında Iğdır, Kars ve Kırklareli ile 4 ilde MHP’yi destekleyecek. MHP’nin istediği Zonguldak ittifak kapsamına alınmadı. Bilecik’in Söğüt ilçesi MHP’ye bırakıldı. Bitlis Malazgirt ve Ahlat ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde de MHP adayını geri çekti.

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