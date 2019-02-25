Cumhur ittifakı 336 oyla seçti: 29. Başkan Şentop
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’dan boşalan Meclis Başkanlığı makamına 336 oyla seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 29. Meclis Başkanı oldu. Genel Kurulu’daki oylamada Meclis Başkanvekilli Mustafa Şentop’un yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarıştı.
NEZAKET ZİYARETLERİ
Şentop, Genel Kurul açılmadan önce muhalefet partilerinin grup yönetimlerine nezaket ziyaretleri yaptı. AK Parti grup başkanvekilleriyle birlikte CHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerini ziyaret eden Şentop, HDP grubuna giderek Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP’li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile görüştü. Şentop, ‘koşulsuz destek’ açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.
İlk iki turda seçilmek için 400 oy arandı. 528 milletvekilinin katıldığı ilk turda Şentop 322, Altay 122, Pekgözegü 45, Filiz 35 oy aldı ve 6 geçersiz oy kullanıldı. İkinci turda 544 oy kullanıldı. Şentop 333, Altay 126, Pekgözegü 46, Filiz 35 oy aldı ve 4 oy geçersiz çıktı. Oturumu yöneten MHP’li Celal Adan ve mazeretliler dışında 337 sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı, 301 oyun yeterli olduğu üçüncü turda 336 oyla Şentop’u başkan seçti. 542 milletvekilinin katıldığı son turda Altay 124, Pekgözegü 46, Filiz 33 oy aldı; 3 oy geçersiz çıktı.
İTİBARINI KORUYACAĞIZ
Şentop, teşekkür konuşmasında özetle şöyle dedi: “TBMM sadece anayasa hukukundaki teknik anlamıyla bir Kurucu Meclis değildir. Aynı zamanda hukuku, devleti yeniden inşa eden bir Kurucu Meclis’tir. Bize düşen en önemli görev şanla, şerefle, kahramanlıkla mazisi şekillenmiş bu yüce Meclis’in itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden kaçınmaktır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir.”
Seçimin ardından Geçici Başkan Celal Adan, görevi Şentop’a devretti. Şentop’tan boşalan Meclis Başkanvekilliği’ne de AK Parti milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.
NOTLAR
Cumhur İttifakı’nı zorlayan tek şey hava muhalefeti oldu. İptal edilen uçak seferleri nedeniyle bazı milletvekilleri karayoluyla Ankara’ya dönerken, bazıları üçüncü tura yetişebildi. Bu nedenle ilk turlarda hesaplanmayan fireler oldu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da oylamalara katıldı. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli el sıkışıp hatır sordu. AK Partili milletvekilleri Bahçeli’nin yanına giderek MHP’nin 50. yılını kutladı. Bahçeli’nin önünde kutlama sırası oluştu.
BİNALİ YILDIRIM’A YOĞUN İLGİ
AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ikinci tur yapılırken Genel Kurul’a geldi. Yıldırım ile Bahçeli tokalaştı ve kısa bir süre sohbet etti. HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri ile tokalaşan Yıldırım, AK Partili vekillerle fotoğraf çektirdi.
YENİ BAŞKANA YEMEK JESTİ
Mustafa Şentop’un ailesi ve yakınları seçimleri, Cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları ve yüksek yargı organları başkanlarının oturduğu locadan takip etti.
Meclis idaresi, yeni başkan Şentop’a jest olarak dün üyeler lokantasında Tekirdağ ve Trakya yemekleri çıkardı. Mönüde Rumeli patates çorbası, Rumeli beğendisi, Tekirdağ köftesi ve Hayrabolu tatlısı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığı’na Mustafa Şentop’un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle