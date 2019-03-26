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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cumhur ittifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur’

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‘Cumhur ittifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur’

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sancaktepe’de sürdürdü.

Sancaktepe Samandıra Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Yıldırım şunları söyledi: “Dün (önceki gün), 7 Ağustos 2016’daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Müthişti. Cumhur İttifakı esasında 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. 15 Temmuz gecesinde alçak FETÖ örgütü devletin tankını, silahlarını, helikopterini, uçağını çalarak, namlularını milletin üzerine doğrulttuğunda Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan ilk lider Sayın Devlet Bahçeli olmuştur. ‘Önce milletim, önce memleketim’ diyerek, ‘Sonuna kadar arkanızdayız’ diyen Sayın Bahçeli ile o gece liderimiz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın davetiyle meydanlara indiniz. Alçaklara hak ettikleri cezayı verdik elhamdülillah. O gece bu millet bir kez daha hürriyetine, istiklaline ne kadar aşık olduğunu gösterdi. İşte o Cumhur İttifakı’dır. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin, milletimizin bağımsızlığı için, ay yıldızlı bayrağımız için, vatan toprağımız için, devletimiz için ve milletimiz için hazırız, her zaman ayaktayız.

‘Cumhur ittifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur’

FİNALİ BİNALİ İLE YAPALIM MI?

Yolları böldük hayatları birleştirdik ama şunu cümle alem bilsin ki yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Fatih’in fethettiği, Mimar Sinan’ın süslediği, Atatürk’ün düşman gemilerini göstererek ‘Geldikleri gibi gidecekler’ deyip işgalden kurtardığı, 1994’te Recep Tayyip Erdoğan’ın susuzluktan, çamurdan, çukurdan, hava kirliliğinden kurtarıp ayağa kaldırdığı İstanbul hazır mısın? Finali Binali ile yapalım mı? İlk iş metro Sancaktepe’ye geliyor, sonra Sultanbeyli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir şubesini de Sancaktepe’ye kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

FORMA HEDİYE ETTİLER

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’deki mitinge katılanlara karanfil attı. Yıldırım daha sonra Sancaktepe’de tekstil fabrikasında çalışan işçilerle bir araya geldi. Yıldırım ardından da Trabzon Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Yıldırım’a 34 numaralı forma hediye edildi.

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