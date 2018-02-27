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    ‘Cümbüş’ önerisi

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 22:18 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifak eleştirilerine karşılık, “İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz ‘cumhur’ dedik, siz de ‘cümbüş’ deyin” dedi. Bahçeli, dün MHP grubunda şöyle konuştu:

    CUMHURUN KENDİ MİMARİSİ

    “CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi, cumhurun bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi eseridir. Hazırlanan kanun teklifiyle oy pusulasında ittifakın unvanı üstte yazılacaktır. Bu unvanın ismi bellidir, cumhur ittifakıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın. İttifaksa buyrun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin, curcuna ittifakında karar kılın.

    BUNUN ADI CUNTA İTTİFAKI

    CHP’liler titriyor, İP’sizler terliyor, HDP’liler telaşlanıyor. Size ittifak yapmayın diyen mi var? Barajın sıfıra inmesiyle ilgili kanun teklifi veren CHP, acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir? Cumhur ittifakının yanına yöresine başka isimler takarak lekelemeye çalışanların arzuladıkları ittifakın adı da cunta ittifakı, curcuna ittifakı, cüruf ittifakı, çürük ittifakıdır.

    GÖRECEĞİ ÇELİKTEN İRADE

    PKK/PYD, Afrin’de son kozlarını oynamaktadır. Esad ise sivil ve masumlara bomba yağdırmıştır. BM Güvenlik Konseyi de bir aylık ateşkes kararı almıştır. Şayet Esad, Afrin’i terörden temizlemek için gelecekse mesele yoktur. Ancak katillerle birlikte tuzak kurup kahramanlarımıza saldırmak için Afrin’e girmeyi planlıyorsa, göreceği yalnızca Türk milletinin ateşten ve çelikten iradesidir.” ◊ Umut ERDEM / ANKARA

    GURKUN CÜCÜĞÜ

    Cumhur ittifakı 2019’da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. Gurkun cücüğü baharda mı sayılır, güzün mü sayılır herkes öğrenecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam, ne anlatsam boştur; zira gafile kelam nafile kelamdır.

    Etiketler: MHP Genel Başkanı , Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , son dakika
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