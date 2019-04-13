Cumayı birlikte kıldılar
CUMHURBAŞKANI Erdoğan cuma namazını, partisinin Genel Merkezi’nin yakınındaki Başyazıcıoğlu Camisi’nde İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la birlikte kıldı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri de Erdoğan ve Yıldırım’a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’la aynı araçla AK Parti Genel Merkezi’ne geçti. Erdoğan dün MYK toplantısı öncesinde Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de toplantıya katıldı. Bakan Akar’ın ABD ziyareti öncesinde Savunma Sanayi Başkanı Demir ile birlikte Erdoğan’a Rusya’dan alınan S-400’lerde gelinen son nokta ve ABD ile yürütülen Patriot müzakereleri hakkında bilgi verdiği öğrenildi. m
ERDOĞAN’DAN MERKEL’E BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız görüşmede, Merkel’e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulmuştur” denildi. m ANKARA
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