Cumartesi Anneleri tweet’ine takipsizlik
Sosyal medyadan Cumartesi Anneleri ile ilgili paylaşımı yüzünden terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Didem Soydan hakkında takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararında, söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Gözaltında kayıpları protesto için her cumartesi oturma eylemi yapan “Cumartesi Anneleri” grubunun simgesi haline gelen Hasan Ocak’ın annesi ile fotoğrafını paylaşan ve altına, “Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz” diye yazan manken hakkında şikâyet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hasan Ocak, Gazi Mahallesi olaylarında gözaltına alınmış ve kaybolduktan sonra cesedi bulunmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle