Cumartesi Anneleri Kaşıkçı için adalet istediler
710 haftadır toplanan Cumartesi Anneleri, dün de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı andı ve “akıbeti açıklansın” talebinde bulundu.
Taksim’de İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan Cumartesi Anneleri basın açıklaması yapmak istedi. Galatasaray’a yürümelerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin açıklaması öncesi polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Açıklamaya HDP milletvekili Hüda Kaya, CHP Milletvekili Ali Şeker ve eski milletvekili İlhan Cihaner, oyuncu Nur Sürer de katıldı. Basın açıklamasını, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan okudu.
AKIBETİ AÇIKLANSIN
Arcan, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya değinerek şunları söyledi: “Dün (önceki gün) Kaşıkçı’nın gözaltında kaybedilişinin birinci ayıydı. Kaşıkçı’nın akıbeti de ne yazık ki diplomatik çıkarların, siyasi manevraların gölgesinde kalmaya devam ediyor. Bugün bir kez daha tekrarlıyoruz. Kaşıkçı’nın akıbeti açıklansın. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklansın.”
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