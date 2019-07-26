Cuma selası ne zaman okunur? Cuma namazı saat kaçta?
Cuma selası saat kaçta okunur sorusu, Cuma namazına gitmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve Cuma selası ne zaman okunur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Cuma selası ve Cuma namazı saati, ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cuma namazının kılınacağı saat konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma saati bilgilerini araştırıyor. Peki, Cuma selası ne zaman okunuyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?
Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selâyı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;
İstanbul: 13.16, Ankara: 13.00, İzmir: 13.23, Antalya: 13.09, Bursa: 13.15, Trabzon: 12.33
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